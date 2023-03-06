أعلنت المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وقد جاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال عام 2022 على النحو التالي:

بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققا نموا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب، حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق بحسب بيان الشركة.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى جميع الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5% وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9%، وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بحوالي 3 ملايين عميل مدعوما بزيادة عملاء المبادرات والمشاريع الحكومية والبالغ عددهم 1.5 مليون مشترك جديد.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق مسجلا مبلغ 17 مليار جنيه، محققا هامش ربح متميز قدره 39%، متوافقا مع توقعات وتوجيهات الإدارة، ومدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، ما خفف من أثر التضخم المنعكس على بعض عناصر التكاليف.

كما حقق الربح التشغيلي نموا قدره 16% مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق ويبلغ 10.3 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض المخصصات الاستثنائية، محققا نموا قدره 22% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر، والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12.6 مليار جنيه مصري بنسبة 28% "+1% مقارنة بالعام السابق" من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 19 مليار جنيه وبعد استبعاد قيمة الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة تصل النفقات الرأسمالية النقدية إلى 13.7 مليار جنيه.

كما بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.4 مرة مقارنة 0.9 مرة العام السابق، كما انخفض معدل الفائدة ليصل إلى 5.5% مقارنة بنسبة 7% العام السابق على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 89% مقارنة بالعام السابق في ضوء ارتفاع سعر الدولار.

واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح قدرها 0.75 جنيه للسهم.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات تعلقيا على نتائج أعمال الشركة عن عام 2022، إن المصرية للاتصالات واصلت أدائها المتميز خلال الربع الرابع من 2022، لتختتم العام بنتائج أعمال مبهرة على الرغم من التحديات التي ما تزال تواجه أسواق الأعمال، حيث مكنتنا استراتيجيتنا الواضحة والكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها الشركة من تحقيق كافة أهدافنا.

وأضاف أن عام 2022 شهد نموا في الإيرادات بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق ليحقق مبلغ 44.3 مليار جنيه مصري، كما واصلت قاعدة عملائنا نموها، خاصة فيما يتعلق بعملاء المحمول حيث ارتفع عدد العملاء بنحو 3 ملايين عميل، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 17.4 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز بنسبة 39% مدعوما بارتفاع الإيرادات على مستوى جميع الخدمات المقدمة، والذي حد من الأثر الناتج عن التضخم الذي شهدته مختلف عناصر التكاليف، وحقق صافي الربح زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق بمبلغ قدره 9.2 مليار جنيه و10.1 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية بنسبة نمو قدرها 31 % مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي التدفقات النقدية الحرة للشركة مبلغ 3 مليارات جنيه بعد استبعاد قيمة الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة، وعلى الرغم من ذلك نرى أن مثل هذه الاستثمارات ضرورية لاستكمال سعينا لتحقيق النمو في قاعدة العملاء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

ووتابع: "نتطلع إلى مواصلة تحقيق النمو في قاعدة عملائنا خلال عام 2023 ولهذا نسعى للبحث عن أية فرصة ممكنة للاستفادة من استثماراتنا وتحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، مع مراعاة ترشيد عناصر التكاليف أثناء التوسع المنشود كما هو واضح من خلال الاتفاقية الموقعة في نهاية عام 2022 مع شركة أورانج مصر للتجوال المحلي، والمتوقع أن تحقق وفر سنوي يقدر بمليار جنيه سنويا بداية من عام 2023، نسعى إلى العمل على مواصلة تقديم أفضل مستوى من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تقدما والاستمرار في تعزيز موقعنا الدولي في مجال الاتصالات لنحقق الاستفادة المثلى لكل الأطراف المعنية وتعظيم ثروة المساهمين، وفي هذا الصدد يسعدني أن أعرض مقترح على مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح لعام 2022 بقيمة 75 قرشاً للسهم على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات التي تشهدها مختلف الأسواق".