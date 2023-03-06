تحول المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى "احتكاك دبلوماسي" بعد تطرق تشيسيكيدي لتصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

وبدأ الأمر بسؤال طرحته صحفية من وكالة الأنباء الفرنسية، حول تصريح مثير للجدل لوزير الخارجية الفرنسي السابق، جان إيف لودريان، عام 2019 حين أشار إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة في الكونغو الديمقراطية كانت نتيجة ترتيب مسبق، بين الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا، وفيليكس أنطوان تشيسيكيدي، ولا علاقة لهيئة الانتحابات في البلاد بذلك.

وتسائل الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، خلال رده، قائلا: "لماذا تختلف رؤية الأشياء حين يتعلق الأمر بأفريقيا، لماذا لا تتحدثون عن تسوية أمريكية مثلا حينما تكون هناك مخالفات في الانتخابات الأمريكية أو تسوية فرنسية حين تحدث مخالفات في الانتخابات الفرنسية خصوصا زمن شيراك".

وساد جو من التوتر خلال المؤتمر الصحفي، حيث مد تشيسيكيدي أصابعه نحو الرئيس الفرنسي قائلا: "هذا أيضا يجب أن يتغير في طريقة التعاون بين فرنسا وأوروبا عامة والكونغو الديمقراطية.. انظروا إلينا بطريقة أخرى باحترام كشريك حقيقي وليس بنظرة أبوية وإملاءات".

وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تلك الأمور تحدث فعلًا في فرنسا، لكن الفرق أن الصحافة تتحدث وتندد.

وأضاف: "أي صحفي يطرح سؤالًا فهو يمثل وجهة نظره هو، ولا يعني الحكومة بشيء"، وهو ما أثار حفيظة الرئيس الكونغولي الذي رد بلهجة حادة، قائلا: "ولكنها تحدثت عن لودريان الذي كان وزيرا للخارجية".