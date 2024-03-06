وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة ركاب الخطوط الأفريقية- الليبية، لتكون أول رحلة جوية بين ليبيا والسودان بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين منذ شهر أبريل 2023، جراء الصراع المسلح الذي اندلع بالعاصمة الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أنه كان في استقبال الرحلة بالمطار ممثلي وزارة الخارجية السودانية، ومدير المطارات ومدير مصلحة النقل الجوي بالسودان، وأعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية لدى السودان، ومكتب تنسيقية الخطوط الأفريقية ببورتسودان، وموظفي من إدارة مطار الخرطوم الدولي.

ورافق الركاب العائدين من طرابلس وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، وعدد من موظفي شركة الخطوط الأفريقية، وموظفي من إدارة مطار معيتيقة الدول.

يأتي ذلك بعد زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى ليبيا أواخر الشهر الماضي حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.