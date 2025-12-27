زيلينسكي يتوجه إلى أمريكا على أمل التوصل إلى حل لإنهاء الحرب الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إنه متوجه إلى الولايات المتحدة لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، وإنه يأمل في التوصل إلى حل بشأن إطار سلام لإنهاء الحرب الروسية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال زيلينسكي، في رسائل صوتية للصحفيين إن الضمانات الأمنية التي تعرضها واشنطن ضرورية لضمان السلام، منوهًا أن «نطاق تلك الضمانات متوقف على ما سيكون ترامب مستعدا لتقديمه».

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، في منتجع مارالاغو في بالم بيتش.

ويعد الاجتماع أحدث تطور في دفعة دبلوماسية شاملة بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ قرابة أربع سنوات، ولكن الجهود واجهت مطالب متضاربة بشدة من جانب موسكو وكييف.

وينص المقترح الأخير القائم على 20 بندا على تجميد خطوط القتال، مع إفساح المجال لأوكرانيا لسحب قواتها من الجبهة الشرقية حيث يُقترح إنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح، بحسب التفاصيل التي كشف عنها زيلينسكي هذا الأسبوع.

وينص المقترح في جزء منه على اتفاقات أمريكية أوكرانية ثنائية منفصلة فيما يخص الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار والاقتصاد.

وتضغط واشنطن على أوكرانيا للانسحاب من الأجزاء المتبقية تحت سيطرتها من منطقة دونيسك الشرقية والمقدرة بحوالي 20 % من المساحة الإجمالية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتصر عليه روسيا.

كما اقترح الأمريكيون إدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لمحطة زابوريجيا النووية، الأكبر من نوعها في أوروبا، والتي باتت تحت سيطرة روسية.