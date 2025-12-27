لوكا زيدان: قررت تمثيل الجزائر إكراما لرغبة جدي

كشف لوكا زيدان، حارس مرمى فريق غرناطة الإسباني، دور جده في قراره بتمثيل منتخب الجزائر بعدما لعب لصفوف الشباب والناشئين بالمنتخبات الفرنسية.

قال لوكا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "لقد شجّعني جدي على اللعب للجزائر، لأنه كان يريدني أن أفتخر بأصولي، وأردت أن أكرّمه بهذا الاختيار، وقال لي والدي أن أتخذ قراري عن قناعة".

أضاف "من الجميل جدًا حضور أبي (زين الدين زيدان) مع شقيقي، لطالما حظيت بدعم عائلتي، ورؤيتهم هنا في كأس أمم إفريقيا، يمنحني شجاعة إضافية للدفاع عن ألوان الجزائر".

وشارك لوكا زيدان في مباراته الثانية بقميص الجزائر، حيث ساهم في الفوز على السودان بثلاثية دون رد.

وسبق أن شارك الحارس الذي تدرج بين ناشئي ريال مدريد، وتنقل بين أندية راسينج سانتاندير وإيبار وأخيرا غرناطة في مباراة أخرى بقميص المنتخب الجزائري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة صعبة أمام بوركينا فاسو، غدا الأحد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.