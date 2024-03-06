رضا سليم يثير مخاوف الأهلي قبل نهائي كأس مصر

أثار المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، مخاوف الجهاز الفني للفريق، فيما يتعلق بجاهزيته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

الأهلي يواجه الزمالك مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

وغاب رضا سليم عن مران الأهلي الرئيسي الذي أقيم عصر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيزة، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الطبي للنادي الأهلي عدم مشاركة اللاعب المغربي في التدريبات الجماعية اليوم خشية تفاقم الإصابة.

والمنتظر أن يخضع رضا سليم لفحوصات طبية في الـ48 ساعة المقبلة بجانب خضوعه لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه لقمة الزمالك.

ويعاني الأهلي من إصابات عديدة قبل مواجهة نهائي الكأس أمام الزمالك، حيث يغيب عن الفريق كل من محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم بجانب وسام أبو علي الذي حاول الجهاز الطبي تجهيزه بعد إصابة العضلة الخلفية، لكنه لم ينجح ليتم استبعاده من القائمة.