إندونيسيا وإستراليا تبحثان التعاون في التحول بمجال الطاقة

أفاد تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، بأن وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، بحثت مع نظيرتها الأسترالية بيني وونج، التعاون في التحول بمجال الطاقة.

وعقد الاجتماع على هامش "القمة الخاصة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا في مدينة ملبورن، خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من مارس الجاري، بحسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وقالت مارسودي، في بيان أصدره مكتبها اليوم: "في اجتماع ثنائي مع الوزيرة وونج، ناقشنا مسائل مختلفة، ضمن أمور أخرى، تشمل التعاون في مجال تحول الطاقة بما في ذلك تطوير النظام البيئي لبطاريات السيارات الكهربائية".

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت مارسودي أهمية رفع حكومتي البلدين الحواجز غير الجمركية في التجارة الثنائية.