محافظ الغربية: حملات يومية لضبط الأسواق والمطاعم وخيم رمضان وضمان بيئة آمنة

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك في وقت متأخر من الليل وعلى هامش جولاته الميدانية المتواصلة.

حضر الاجتماع الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، لمتابعة تنفيذ خطط المحافظة خلال الشهر الكريم.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن راحة المواطنين خلال شهر رمضان تعد أولوية قصوى، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود في كافة المجالات لضمان سير الحياة اليومية للمواطنين بشكل سلس وآمن.

ووجه محافظ الغربية بضرورة رفع مستوى النظافة في جميع الشوارع والميادين، خاصة في المناطق الحيوية المحيطة بالمساجد والأسواق، لضمان بيئة صحية ونظيفة تتناسب مع قدسية الشهر الكريم وشدد على ضرورة إزالة أي إشغالات على الفور مع تفعيل حملات ميدانية دائمة لمنع أي تعديات قد تعيق الحركة أو تؤثر في المظهر الحضاري للمحافظة.

وفيما يخص الأسواق، أكد محافظ الغربية أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، خاصة مع الزيادة في الطلب على السلع الأساسية خلال رمضان.

كما وجه بتكثيف التفتيش على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية ومنع أي تلاعب وأضاف أن المحافظة ستكون حازمة في مواجهة أي محاولات للغش أو التلاعب في الجودة أو الوزن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفيما يتعلق بالألعاب النارية، التي باتت تشكل خطرًا داهمًا على سلامة المواطنين، أكد الجندي ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لمراقبة وضبط مروجي الألعاب النارية في كافة أنحاء المحافظة، موضحا أن هذه الألعاب تشكل تهديدًا خطيرًا على الأطفال وكبار السن، فضلًا عن الأضرار التي تسببها من فوضى وإزعاج وشدد على أن المحافظة ستتبع سياسة “الضرب بيد من حديد” ضد كل من يثبت تورطه في بيع أو استخدام الألعاب النارية، مع تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطرها وآثارها السلبية.

كما وجه الجندي بالقيام بحملات توعية موسعة في جميع الأسواق والمناطق السكنية لتعريف المواطنين بمخاطر الألعاب النارية، مشيرًا إلى أن التوعية لن تقتصر فقط على ضبط المخالفات، بل ستشمل نشر المعلومات التي تساهم في تقليص هذه الظاهرة.

ووجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف حملات التفتيش على جميع المطاعم وخيم رمضان المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة.

شدد الجندي على ضرورة التزام هذه المنشآت بكافة الاشتراطات الصحية والسلامة الغذائية، مؤكداً أن أي تهاون في هذا الشأن سيؤدي إلى إغلاق المنشأة فوراً. وأوضح أن المطاعم وخيم رمضان تعد من أكثر الأماكن التي تشهد توافداً كبيراً من المواطنين في الشهر الكريم، وبالتالي فإن الالتزام بالمعايير الصحية أمر لا يحتمل أي تأجيل أو تقاعس. وأكد الجندي أن أي مطعم أو خيمة رمضان يثبت تقصيرها أو عدم التزامها بالاشتراطات الصحية أو سلامة الغذاء سيتم إغلاقها بشكل نهائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد على أهمية تفعيل الرقابة المستمرة على جميع خيم رمضان والمطاعم الشعبية لضمان توفير بيئة صحية خالية من أي مخاطر صحية قد تضر بالمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد الجندي ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بالتصالح مع المواطنين، مع تسهيل الإجراءات في إطار القانون، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال في هذا الملف. وأشار إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الحفاظ على الحقوق العامة.

كما أكد اللواء أشرف الجندي على أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ كافة التوجيهات بشكل دقيق وفوري. وشدد على أن المحافظة ستواصل تكثيف حملاتها الميدانية طوال شهر رمضان، بهدف ضمان راحة المواطنين وتوفير بيئة آمنة وحيوية لهم.

في ختام الاجتماع، أكد المحافظ أن تنسيق العمل بين كافة الأجهزة التنفيذية خلال الشهر الكريم سيكون على أعلى مستوى، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين لضمان استمتاعهم بأجواء شهر رمضان في بيئة آمنة ومستقرة.