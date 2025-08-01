 آلاف المغاربة يطالبون بوقف سياسة التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آلاف المغاربة يطالبون بوقف سياسة التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة

الرباط - الأناضول
نشر في: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 6:08 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 6:08 م

شارك آلاف المغاربة، اليوم الجمعة، في وقفات تضامنية مع قطاع غزة للأسبوع 87 على التوالي، للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف سياسة التجويع الإسرائيلية المتزامنة مع حرب إبادة جماعية متواصلة لنحو 22 شهرا.

ونظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة "غير حكومية" هذه الوقفات، في عدة مدن منها: الدار البيضاء "غرب"، وإنزكان "وسط"، ووجدة "شرق" وطنجة وتطوان "شمال".

ورفع المشاركون في الوقفات أعلام فلسطين إلى جانب صور تُجسّد مظاهر سياسة التجويع التي يتعرض لها فلسطينيو غزة.

وردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى تطالب بالاستمرار في دعمها، من بينها: "تحية مغربية لغزة الأبية"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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