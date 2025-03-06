انضم سرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق إلى قائمة النجوم السابقين للنادي الإسباني الذين يحتفلون بذكرى تأسيسه.

ويحتفل الريال بمرور 123 عاما اليوم على تأسيسه، حيث يحفل تاريخ النادي الملكي بالعديد من الإنجازات والبطولات والأرقام التاريخية، فضلا عن كونه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم.

وعبر حسابه على "إكس" نشر سرخيو راموس – لاعب مونتيري المكسيكي الحالي – تهنئة خاصة معلقا: "123 عاما من الأسطورة البيضاء، 123 عاما من العظمة، تهانينا بهذه الذكرى لكي المدريديين".

ونشر المدافع الدولي السابق صورته وهو يسجل أحد أهم أهداف الريال في السنوات الأخيرة، هدفه بمرمى أتلتيكو مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تعادل به مع الجار والغريم "1-1" قبل أن يفوز الملكي لاحقا 4-1، ويحصد عاشر ألقابه في دوري الأبطال والذي استعصى عليه كثيرا.

يذكر أن راموس كان قد رحل عن الريال لينضم إلى باريس سان جيرمان ومنه عاد إلى فريقه القديم إشبيلية الإسباني، حتى صيف العام الماضي، ليظل بلا نادٍ قبل أن ينتقل غلى صفوف مونتيري مؤخرا.