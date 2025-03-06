سويسرا تقنن استخدام السيارات ذاتية القيادة رغم عدم وجودها في البلاد

أصبحت سويسرا أحدث دولة تسمح باستخدام السيارات ذاتية القيادة مع وجود مساعد، يتولى التحكم في السيارة في حالات زحام المرور.

ورغم إصدار القانون فإنه لا توجد في سويسرا أي سيارات ذاتية القيادة حاليا، كما أنه لم تتقدم أي شركة بطلب للحصول على ترخيص لسياراتها ذاتية القيادة فيها.

يذكر أن تسلا ومرسيدس وبي.إم.دبليو من بين شركات صناعة السيارات التي تستعد لطرح سيارات مزودة بأنظمة للمساعدة في حالات الزحام المروري أو أي سيناريوهات أخرى تفرض قيودا على قدرة أنظمة القيادة الذاتية.

ورغم أن أوروبا تعد موطنا للشركات المطورة لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، مازالت متخلفة عن الصين والولايات المتحدة من حيث السماح بالاستخدام اليومي لهذه السيارات على الطرق.

ومع القانون الجديد، أصبح من الممكن تشغيل السيارات ذاتية القيادة على الطرق المرخصة في سويسرا، إلى جانب السماح بأنظمة وضع السيارات في أماكن الانتظار دون سائق في أماكن الانتظار متعددة الطوابق أو ساحات الانتظار.

جاء صدور القانون في سويسرا بعد أيام من إعلان مجموعة ستيلانتس المالكة لشركات سيارات مثل أوبل وفيات وبيجو عن نظام قيادة ذاتية يستطيع التحكم في السيارة عند سيرها بسرعة تصل إلى 60 كيلومتر/ساعة في المناطق الحضرية.

يذكر أن شركات صناعة السيارات الكبرى ظلت على مدى سنوات تحاول التعامل مع ثورة تكنولوجيا القيادة الذاتية دون إحراز تقدم كبير، ولكن يبدو الآن أن المزيد والمزيد من الناس يتطلعون إلى ما يسمى بالقيادة الذاتية من المستوى الثاني، حيث يتولى نظام إلكتروني مهمة توجيه وتحديد سرعة السيارة تماما، لكن مع وجود السائق خلف عجلة القيادة للتدخل في حالة الضرورة.

وكان نظام ترافيك جام أسيست (مساعدة الزحام المروري) من مرسيدس بنز من بين أول الأنظمة التي وصلت إلى المستوى 3 حيث يتولى النظام المسؤولية الكاملة عن القيادة بسرعات تصل إلى 60 كم / ساعة كحد أقصى على الطرق السريعة.

أظهرت الأبحاث أن المركبات ذاتية القيادة عمومًا أقل عرضة للحوادث من تلك التي يقودها البشر. ومع ذلك، يشير استطلاع أجري في فبراير الماضي في الولايات المتحدة إلى أن الثقة في ما يسمى بسيارات الأجرة ذاتية القيادة لا تزال منخفضة، حيث أفاد ستة من كل 10 ركاب أنهم يخشون ركوب سيارة ذاتية القيادة.



