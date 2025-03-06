مصدر فلسطيني يكشف تفاصيل المقترح الأمريكي لحماس

قال مصدر فلسطيني، الخميس، إن واشنطن عرضت على حماس الإفراج عن 10 محتجزين أحياء، مقابل تمديد الهدنة بغزة لمدة 60 يومًا، وفتح المعابر، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أن «المقترح الأمريكي يتضمن بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ومصير القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا، بعد إطلاق سراح المحتجزين».

وأشار إلى أن «حركة حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي».

والأربعاء، أكد مسئول في حماس لوكالة «فرانس برس» إجراء اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، تناولت الإفراج عن محتجزين أمريكيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

وبدورها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن مسئولين أمريكيين أجروا «محادثات ومناقشات مستمرة» مع مسئولين من حماس، متخلين بذلك عن سياسة أمريكية طويلة الأمد بعدم التعامل بشكل مباشر مع الحركة.

وقال البيت الأبيض ردا على سؤال عن المحادثات، إن المبعوث الأمريكي الخاص بشئون الرهائن آدم بوهلر، لديه تفويض بالحديث مباشرة مع حماس.

ولطالما تجنبت الولايات المتحدة التواصل المباشر مع الحركة، التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997.

وأتى الإعلان عن المحادثات قبيل تحذير شديد اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح أبواب الجحيم إن لم تفرج حماس عن جميع الرهائن المحتجزين.