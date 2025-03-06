الشرطة الإسرائيلية تعلن نشر 3000 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية غدا

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشر 3000 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية، غدًا، بمناسبة صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى.

وبحسب موقع «بانيت» الإسرائيلي، قالت الشرطة في بيان إنها ستنشر غدًا حوالي 3000 من عناصرها من لواء القدس، ومن شرطة حرس الحدود وقوات إضافية، في أنحاء مدينة القدس.

وزعمت أن «الهدف من نشر هذه القوات هو ضمان أداء الصلوات في البلدة القديمة والمسجد الأقصى بشكل آمن ومنظم».

ولفتت إلى أنها «ستعمل بقوات معززة، خصوصًا عند المعابر المحيطة بالقدس، وفي شرقي المدينة، وأزقة البلدة القديمة، فيما سيتم تعزيز قوات الأمن وزيادة النشاط الشرطي في محاور المرور».

وأضافت: «إن الهدف من ذلك تقديم استجابة مثلى لأي سيناريو، ومنع أي محاولات لجهات معادية لاستغلال أيام شهر رمضان الكريم، والتحريض والإخلال بالنظام العام، أو أي نوع من العنف»، وفقًا لمزاعمها.

وتعتزم شرطة الاحتلال إغلاق الشوارع التالية أمام حركة المركبات الخاصة في محيط البلدة القديمة: السلطان سليمان، وأريحا، وشموئيل بن عديا، وهعوفل، ونابلس، وصلاح الدين، ومعالوت عير دافيد، وفان باسان، ونعومي كيس، في الفترة ما بين 06:00 إلى 15:30 (بالتوقيت المحلي).

كما ستغلق اعتبارًا من ساعات الصباح وحتى ساعات ما بعد الظهر، الشوارع التالية أمام حركة المركبات الخاصة وفقًا للحاجة: محور وادي الجوز - طريق «بار ليف» من تقاطع المقر القطري للشرطة باتجاه جنوب المدينة (سيتم توجيه حركة المرور إلى نفق أشكول)، وطريق الخليل من شارع «مريم هحشمونئيت» باتجاه شمال المدينة (سيتم توجيه حركة المرور إلى طريق بيت لحم)، و«هتسنحنيم»، و«حيل ههندسا»، ونفق الجيش.