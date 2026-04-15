تلفزيون: طالبة إيرانية تصل إلى إيران بعد إطلاق سراحها في فرنسا

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء أن الطالبة الإيرانية مهدية إسفندياري وصلت إلى إيران بعد إطلاق سراحها في فرنسا، وذلك بعد السماح لمواطنين فرنسيين اثنين بمغادرة إيران بعد احتجازهما لثلاث سنوات ونصف على خلفية اتهامات أمنية.
وكانت إسفندياري أدينت في نهاية فبرايرشباط بتهمة تمجيد الإرهاب في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إطلاق سراحها بعد قضائها قرابة عام في السجن.
وقالت إسفندياري للتلفزيون الرسمي "أعتقد أنه من الواضح للجميع أنه لا توجد حرية تعبير، على الأقل ليس في فرنسا حيث كنت. لقد كان حكم المحكمة ظالما للغاية".