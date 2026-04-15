تلفزيون: طالبة إيرانية تصل إلى إيران بعد إطلاق سراحها في فرنسا

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم ​الثلاثاء أن الطالبة ‌الإيرانية مهدية إسفندياري وصلت إلى إيران بعد إطلاق ​سراحها في فرنسا، ​وذلك بعد السماح لمواطنين ⁠فرنسيين اثنين بمغادرة ​إيران بعد احتجازهما لثلاث ​سنوات ونصف على خلفية اتهامات أمنية.

وكانت إسفندياري أدينت في ​نهاية فبرايرشباط بتهمة ​تمجيد الإرهاب في منشورات على ‌مواقع ⁠التواصل الاجتماعي، قبل إطلاق سراحها بعد قضائها قرابة عام في ​السجن.

وقالت ​إسفندياري ⁠للتلفزيون الرسمي "أعتقد أنه من الواضح للجميع ​أنه لا توجد ​حرية ⁠تعبير، على الأقل ليس في فرنسا حيث ⁠كنت. ​لقد كان ​حكم المحكمة ظالما للغاية".