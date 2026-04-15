 تلفزيون: طالبة إيرانية تصل إلى إيران بعد إطلاق سراحها في فرنسا - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أبريل 2026 2:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

تلفزيون: طالبة إيرانية تصل إلى إيران بعد إطلاق سراحها في فرنسا

رويترز
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 2:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 2:14 ص

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم ​الثلاثاء أن الطالبة ‌الإيرانية مهدية إسفندياري وصلت إلى إيران بعد إطلاق ​سراحها في فرنسا، ​وذلك بعد السماح لمواطنين ⁠فرنسيين اثنين بمغادرة ​إيران بعد احتجازهما لثلاث ​سنوات ونصف على خلفية اتهامات أمنية.
وكانت إسفندياري أدينت في ​نهاية فبرايرشباط بتهمة ​تمجيد الإرهاب في منشورات على ‌مواقع ⁠التواصل الاجتماعي، قبل إطلاق سراحها بعد قضائها قرابة عام في ​السجن.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.

وقالت ​إسفندياري ⁠للتلفزيون الرسمي "أعتقد أنه من الواضح للجميع ​أنه لا توجد ​حرية ⁠تعبير، على الأقل ليس في فرنسا حيث ⁠كنت. ​لقد كان ​حكم المحكمة ظالما للغاية".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك