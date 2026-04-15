استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفلان بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال مسؤولون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 11 فلسطينياً على الأقل، بينهم طفلان، استشهدوا بنيران إسرائيلية في وقائع متفرقة، في أحدث أعمال عنف تلقي بظلالها على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن أربعة أشخاص، بينهم الطفل يحيى الملاحي (3 أعوام)، استشهدوا في غارة استهدفت سيارة شرطة في مدينة غزة. وأضافت أن من بين الشهداء شرطياً، فيما أُصيب تسعة من المارة، بعضهم بجروح خطيرة.

وفي شمال قطاع غزة قرب جباليا، قالت السلطات الصحية وأسرة الصبي آدم أحمد حلاة (14 عاماً) إنه استشهد بنيران إسرائيلية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الوقائع.

وفي وقت لاحق، أفاد مسؤولون صحيون بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قرب مقهى في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وفي مجمع الشفاء الطبي، هرع أقارب الضحايا لتوديع الشهداء. وقال مخلص الملاحي، وهو يحمل جثمان ابنه يحيى، إنهما كانا يغادران حفل زفاف أحد الأقارب عندما استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة شرطة أثناء مرورهم.

وأضاف: إنهم اقتربوا من تقاطع تمراز مع شارع النفق، قبل أن يُفاجأوا بالاستهداف.

وقال هادر الملاحي، ابن عم الطفل: "هذا الطفل إيش ذنبه؟ إيش جريمته؟ كان المفروض يلبس بدلة عرس، لكنه لبس كفناً ملطخاً بالدماء".

ارتفاع عدد الشهداء رغم وقف إطلاق النار

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر، والذي أنهى حرباً شاملة استمرت عامين، فإن أعمال العنف لا تزال مستمرة.

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد استشهد أكثر من 750 فلسطينياً منذ بدء سريان الهدنة، فيما قُتل أربعة جنود إسرائيليين، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.