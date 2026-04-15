فانس: انعدام الثقة بين أمريكا وإيران لا يمكن إزالته بين عشية وضحاها

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء ​إن هناك قدرا كبيرا من انعدام الثقة ‌بين واشنطن وطهران لا يمكن التغلب عليه بين عشية وضحاها، لكنه أضاف أن المفاوضين الإيرانيين يرغبون في التوصل ​إلى اتفاق، وأنه يشعر "بالرضا التام عن الوضع ​الراهن".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم أن المحادثات ⁠الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران قد تستأنف ​في باكستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد انهيار ​مفاوضات مطلع الأسبوع التي دفعت واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ولم يتبق سوى أسبوع على انتهاء وقف إطلاق ​النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران الذي ​يستمر أسبوعين. وكان فانس شارك في المحادثات التي جرت في ‌باكستان ⁠يوم السبت الماضي.

وقال فانس خلال فعالية نظمتها منظمة (تيرنينج بوينت يو.إس.إيه) "هناك، بالطبع، قدر كبير من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة. ولن يحل هذا الأمر ​بين عشية ​وضحاها".

وأضاف أن ⁠المفاوضين الإيرانيين كانوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. وتابع فانس "أشعر بارتياح كبير ​حيال الوضع الحالي".

بدأت الحرب مع إيران عندما ​شنت ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط. وردت إيران بشن غارات على إسرائيل ⁠ودول ​الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية. ​وأدت الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية في لبنان إلى ​مقتل الآلاف وتشريد الملايين.