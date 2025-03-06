مدير إدارة الشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية: خطة مصر لإعادة إعمار غزة إيجابية للغاية



أكد السفير ستيفانو سانينو، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، أن القمة العربية الطارئة التي عقدت، الثلاثاء، في مصر والخطة المصرية لإعادة إعمار غزة إيجابية للغاية.

وأضاف سانينو: "نحن بحاجة لرؤية هذه الخطة ودراسة عناصرها".

جاءت تصريحات سانينو خلال لقاء مع عدد من الصحفيين خلال زيارته للقاهرة، وذلك بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنجلينا أيخهوريست.

• الوضع في غزة

وقال سانينو، إن مشاركة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في القمة العربية بشأن غزة دلالة على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للمنطقة.

• مجالات التعاون مع مصر

وأكد سانينو أن مصر شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى التعاون مع القاهرة في دعم القطاع الخاص والتركيز على قطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن التعاون مع مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من ناحية أخرى، أكد سانينو أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعميق الشراكات مع منطقة البحر المتوسط.

• ميثاق للبحر المتوسط

وتحدث سانينو، عن تطوير ميثاق للبحر المتوسط، وهو إطار إقليمي من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين أوروبا وجيرانها الجنوبيين.

وشدد سانينو، على الحاجة الملحة إلى تعاون أقوى بين الاتحاد الأوروبي والبحر المتوسط، لاسيما في ضوء مشهد دولي بات معقدا مع تفاقم الأزمات مثل الحرب الأوكرانية الروسية.