الجيش الاسرائيلي يجري تدريبات جوية فوق البحر المتوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، إجراء تدريبات جوية مشتركة مع سلاح الجو الأمريكي فوق البحر المتوسط.

وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الاناضول: "أجرى سلاح الجو هذا الأسبوع تمرينًا جويًا مشتركًا مع سلاح الجو الأمريكي بهدف التعزيز والحفاظ على التعاون المستمر منذ سنوات طويلة بين سلاحيْ الجو ولتوسيع التواصل وبناء قدرات متكاملة للتعامل مع سيناريوهات متنوعة".

ولم يحدد الجيش في بيانه تاريخ بدء التدريبات، وذكر أنه في إطارها "نفذت طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-35I وF-15I طلعة مشتركة مع قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B52 حيث تدربت القوات على الاتصال العملياتي بين الجيشيْن بهدف تحسين القدرة على التعامل مع التهديدات الإقليمية المختلفة".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن التدريبات "تظهر التعاون بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية وعمق التحالف الاستراتيجي والعلاقة الوثيقة بين الجيشين والتي تتبلور وتتعاظم دون توقف"، وفق البيان.

ومساء الثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية إن سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي أجريا تدريبات مشتركة فوق البحر المتوسط للمرة الأولى منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة أن "التدريبات العسكرية الجوية تحمل أهمية استراتيجية في ظل التطورات والتهديدات المتغيرة في الشرق الأوسط، وهي بمثابة رسالة إلى إيران"، على حد تعبيرها.