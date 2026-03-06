محافظ المنيا يعلن إنهاء الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إنهاء استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، والمقرر انطلاقها غدا السبت، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جميل السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا استمرار العمل الجاد في ملفات استرداد أراضي الدولة والتصدي لكل أشكال التعديات، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للمتغيرات المكانية، مشددا على ضرورة إزالة التعديات في مهدها دون تهاون، والإسراع في إنهاء ملفات التقنين وفق الضوابط القانونية، بما يعزز هيبة الدولة ويحفظ حقوقها، ويحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بقانون تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وآليات التقديم الإلكتروني عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، وبالتنسيق مع إذاعة شمال الصعيد وقناة الصعيد ومراكز الإعلام والمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، داعيا المواطنين واضعي اليد إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين قبل 18 يوليو 2026، عبر الرابط التالي: https://nplr.estrdad.gov.eg وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.