كورال أطفال المنيا يتألق في سادس ليالي رمضان الثقافية والفنية بكورنيش النيل

صرحت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أن الفرع واصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمنيا لليوم السادس على التوالي بكورنيش النيل، ضمن برامج وزارة الثقافة، حيث تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بشهر رمضان المبارك، وتقدم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة المنيا.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني أعقبه تلاوة بعض آيات القرآن الكريم، وتضمنت فقرات الاحتفالية عرض مسرح عرائس قصر ثقافة المنيا للمخرج محمد حسن وتأليف ياسر فؤاد، حيث قدموا مسرحية بعنوان «أنا وإنت.. مفيش فرق بينا» التي نالت إعجاب الحضور.

كما شهدت الاحتفالية فقرة مسابقات واكتشاف مواهب قدمها الحسيني محمد عبد العال، تضمنت أسئلة مختلفة عن شهر رمضان الكريم، وتم توزيع هدايا رمزية على المشاركين.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع عرض فرقة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، حيث قدم الأطفال مجموعة من الأغاني المتنوعة من بينها:

«يلي سامعنا جماعي، أنا كتكوتة» (زينة إبراهيم)، «ما شممت الورد» (سلامة محمد)، «قمر جني» (عمرو)، «يلا بمبم» (ريماس، ريتاج وهناء)، «رمضان كريم» (عبد الرحمن ثابت)، «سيرة الحبيب» (منة محمد)، «اسكتش أما أنت جريء» (رودينا محمد)، «شكراً على الكلمة الحلوة» (غادة رجب)، «قالوا القمر» (أياد محمد)، «لأجل النبي» (أريج أحمد)، والتي استمتع بها الحضور.

وتختتم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بكورنيش النيل اليوم الموافق 16 رمضان بعروض فنية، وإنشاد ديني، وفقرات متنوعة.