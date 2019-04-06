أمريكا تفرض مجموعة عقوبات جديدة على قطاع النفط الفنزويلي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على شركتين تعملان في قطاع النفط الفنزويلي.

ويبدو أن الإجراء يستهدف أيضا كوبا التي تستورد النفط من فنزويلا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن في بيان مكتوب "كوبا كانت قوة أساسية في دفع فنزويلا نحو الأزمة. وزارة الخزانة اتخذت إجراءات ضد السفن والمؤسسات التي تنقل النفط وتقدم الدعم الذي يبقي على نظام حكم الرئيس غير الشرعي مادورو في فنزويلا".

كان نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" قد هدد في وقت سابق من اليوم بفرض المزيد من العقوبات على كل من كوبا وفنزويلا.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا وكوبا من الداعمين الرئيسيين لنظام حكم الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، في الوقت الذي تدعو فيه واشنطن "مادورو" إلى التنحي عن الحكم وتدعم الرئيس الانتقالي "خوان جوايدو".

وأعلنت وزارة الخزانة حظر التعامل مع 35 سفينة تابعة للشركتين اللتين قررت فرض عقوبات عليهما.

كانت الإدارة الأمريكية قد قررت في وقت سابق من العام الحالي فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي وفرضت قيود على قطاع الذهب باعتبارهما من مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية في فنزويلا.