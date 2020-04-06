 دي بروين يوجه رسالة لجوارديولا بعد وفاة والدته بكورونا

وجه البلجيكي، كيفين دي بروين، نجم انشستر سيتي، رسالة لمدربه، بيب جوارديولا، بعد وفاة والدة الأخير متأثرة بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19»، اليوم الاثنين.

وكتب دي بروين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "تفكيرنا مع بيب جوارديولا وعائلته في هذا الوقت، فريق واحد".

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في وقت سابق، وفاة والدة بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للنادي :"دُمرت عائلة مانشستر سيتي بالإبلاغ عن وفاة والدة بيب جوارديولا، دولورز سالا كاريو في مانريسا ببرشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا، كانت تبلغ من العمر 82 عامًا".

وكان الإسباني بيب جوارديولا الذي سبق وأن قاد فريقي برشلونة وبايرن ميونخ الألماني قد تبرع بمبلغ مليون دولار من أجل مساعدة المنظومة الطبية في إسبانيا لمكافحة فيروس كورونا.