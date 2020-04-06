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توفي رئيس هندوراس السابق، رافائيل كاليخاس، عن عمر ناهز 76 عاما.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، نشر حزب كاليخاس "بارتيدو ناسيونال"، السبت الماضي، نبأ وفاته على موقع "تويتر"، نقلا عن بيان لأرملته نورما جابوريت دي كاليخاس.

ولم يذكر البيان سبب الوفاة، لكن أحد أقرباء الرئيس الراحل قال لوسائل إعلام محلية، إن كاليخاس ثبتت إصابته بسرطان الدم "لوكيميا" عام 2018، وأنه توفي على خلفية المرض في الولايات المتحدة.

وكان كاليخاس ينتمي للتيار المحافظ، وتولى منصب وزير الزراعة خلال الحكم الاستبدادي للبلاد نهاية العام 1970، قبل أن يتولى حكم البلاد خلال الفترة 1990-1994.

وبعد نهاية حكمه، تولى رئاسة فريق "فينافوت" لكرة القدم ببلاده لأعوام عديدة، ووجهت ضده دعاوى قضائية في عام 2015 بسبب فضائح كبرى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واعترف كاليجاس، 76 عامًا، بالذنب في عام 2016، وبحسب ما ورد كان محتجزًا في سجن في أتلانتا عندما مات.

وتستعرض "الشروق" أبرز المعلومات عن رافائيل كاليخاس:

1- ولد 14 نوفمبر 1943 في تيغوسيغالبا بهندوراس (دولة في أمريكا الوسطى).

2- درس الاقتصاد الزراعي في جامعة ولاية مسيسيبي الأمريكية.

3- حصل على درجة البكالوريوس في العلوم عام 1965، ودرجة الماجستير في العلوم عام 1966.

4- في عام 1966 اختير كأفضل خريجي الجامعة.

5- مابين أعوام 1967 و1971، عمل في مجلس التخطيط الاقتصادي الهندوراسي.

6- عمل مديرا للتخطيط الاقتصادي في عام 1968، من قبل الرئيس الأسبق أوزوالدو لوبيز.

7- في عام 1975، عين وزيرا للزراعة والموارد الطبيعية.

8- ارتقى في صفوف الحزب الوطني التابع للدولة في هندوراس، وفي عام 1982 ترأس لجنته المركزية.

9- أيد حركة الرئيس السابق ريكاردو مادورو، للمضي قدما في ترشيحه بالانتخابات الرئاسية لعام 1985، وتولى الحكم في عام 1990.

10- حتى عام 2015، كان كاليجاس رئيسًا للفدرالية الوطنية المستقلة لفيتبول دي هندوراس.

11- تأهلت هندوراس في عهده لأول مرة لكأس العالم في عامي 2010 و2014.

12- ترأس حكومة إصلاحية ليبرالية، وفتح اقتصاد هندوراس للاستثمار المحلي والأجنبي.

13- كانت البنية التحتية ذات أولوية، وتم إجراء استثمارات كبيرة في منطقة وادي سولا، وتخفيض الفقر بنسبة 8% في عهده.

14- حققت حكومته بعض الإنجازات الهامة في المجال الاجتماعي، مثل إنشاء برنامج مساعدة الأسرة، وصندوق هندوراس للاستثمار الاجتماعي.

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