محمود فوزي: الكل على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية بأي قرارات لحماية الأمن القومي



محمد شعبان

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، استمرار الحوار في مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، وعلى رأسها قضايا الأمن القومي في ظل الظروف الراهنة.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن الحوار الوطني داعم لمؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة في قراراتها المتخذة لحماية الأمن القومي.

وتابع:«الجميع على قلب رجل واحد والكل داعم للقيادة السياسية في القرارات التي قد تتخذ حيال التطورات على حدونا الشمالية الشرقية».

وأشار إلى أن مصر حذرت منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من اتساع رقعة النزاع، مؤكدا أن الدولة تتصرف بنزاهة وشرف كوسيط أمين على مصالح جميع الأطراف، وعلى رأسها مصلحة مصر والأشقاء الفلسطينيين.

وأكد رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا أنه لا بديل عن حل الدولتين، قائلا: «الأرواح التي تفقد يوميا مدانة، والتلويحات والاستفزازات الإسرائيلية كلها مرفوضة، موقف مصر واضح منذ اللحظة الأولى برفض تصفية القضية الفلسطينية».

ونصح «فوزي» المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادر رسمية، وعدم الاعتماد على صفحات التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار؛ نظرًا لانتشار الشائعات، مشددا على ضرورة وقف الحرب وتحقيق الهدنة، والبدء في حل الدولتين.