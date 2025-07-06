مسئولون أمريكيون: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء حرب غزة

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نقل موقع والا عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة.

وأكد الموقع العبري أن قضية اليوم التالي للحرب في غزة ستكون موضوعا مركزيا في لقاء ترامب ونتنياهو.

وأفاد بأن قضية اليوم التالي طُرحت خلال محادثات ديرمر مع ويتكوف بواشنطن الأسبوع الماضي.

وأكد أن ترامب يرغب في الاستماع إلى موقف نتنياهو بشأن قضية اليوم التالي والتوصل لتفاهمات.

كما نقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين قولهم، إن القضية الشائكة هي من سيسيطر على غزة بعد الحرب.

وأضاف المسئولون أن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تجنب سيناريو يشبه نموذج حزب الله في لبنان.

وأكدوا أن نتنياهو يعارض حكم حماس في غزة لكنه أيضا يعارض أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.