 ترامب يعلن مقاطعة بولاية تكساس منطقة كوارث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يعلن مقاطعة بولاية تكساس منطقة كوارث

واشنطن - قنا
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 9:58 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 9:58 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مقاطعة كير بولاية تكساس منطقة كوارث بعد أن لقي 59 شخصا حتفهم ولا يزال العشرات في عداد المفقودين؛ نتيجة للسيول التي اجتاحت المقاطعة عقب هطول أمطار غزيرة.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "إن الهدف من الإعلان هو ضمان حصول رجال الإنقاذ على الموارد التي يحتاجونها على الفور".

وأضاف ترامب قائلا: إن العائلات في هذه المقاطعة تعاني من مأساة لا يمكن تصورها، مع فقد عدد من الأرواح واستمرار وجود كثيرين في عداد المفقودين.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، أكدت انحسار خطر السيول في أجزاء من مقاطعة كير، عقب العواصف الرعدية الغزيرة التي شهدتها المنطقة أول أمس الجمعة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، حالة طوارئ بعد أن ارتفع منسوب نهر جوادالوبي بمقدار ثمانية أمتار خلال 45 دقيقة فقط، ما تسبب في فيضانات مفاجئة اجتاحت مخيمات صيفية وبعض المناطق السكنية.

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