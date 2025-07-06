استقطب حزب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السياسي الجديد اهتمام شخصيات سياسية أمريكية، منهم مارك كوبان وأنتوني سكاراموتشي.

وتفاعل العديد من الأشخاص على منصة "إكس" مع إعلان ماسك عن نيته تشكيل حزب جديد، على الرغم من تعرضه لانتقادات أيضًا.

*إعلان تشكيل حزب أمريكا

أعلن ماسك أمس، عن تأسيس حزب سياسي جديد يُدعى "حزب أمريكا".

جاء ذلك بعد خلاف ماسك - الذي دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024- مع ترامب بشأن "مشروع القانون الكبير الجميل".

ونشر ماسك استطلاع رأي في 4 يوليو الجاري، سأل فيه المشاركين عما إذا كانوا يرغبون في تشكيل حزب جديد، حيث أيد 65.4% منهم الفكرة.

وكتب على منصة "إكس": "اليوم، تأسس حزب أمريكا ليعيد إليكم حريتكم"، مستشهدًا باستطلاع الرأي.

هل ينوي ماسك الترشح لرئاسة أمريكا؟

بما أنه مواطن أمريكي مولود في الخارج، لا يستطيع ماسك الترشح للرئاسة، لكن بإمكانه دعم مرشحي الأحزاب الأخرى، الذين يمكنهم الترشح في جميع الولايات، إذا حصلوا على توقيعات كافية لدعم ترشيحهم. مع ذلك، قد يكون هذا صعبًا، نظرًا لندرة تحقيق مرشحي الأحزاب الأخرى نجاحًا ملحوظًا في الانتخابات الفيدرالية.

من يهتم بحزب ماسك الجديد؟

أشار مارك كوبان، رجل الأعمال والملياردير والمعروف إعلاميا، في منشور على منصة "إكس"، إلى اهتمامه بالحزب، وشارك رموزًا تعبيرية للألعاب النارية، ثم كتب: "أعمل مع (مركز الديمقراطية التنافسية). سيساعدونكم على الترشح. هذه هي مهمتهم".

كما كتب أنتوني سكاراموتشي، الذي طرده دونالد ترامب بعد عشرة أيام فقط من توليه منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض عام 2017، "أرغب في اللقاء لمناقشة الأمر".

من جانبه، كتب برايان كراسينشتاين، الشخصية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتابعه أكثر من 900 ألف شخص: "رائع! أين يمكننا الاطلاع على المزيد من المعلومات؟"

فيما اقترح تايلر بالمر، المستثمر والمنتج في مجال التكنولوجيا، سياسات ينبغي على الحزب الأمريكي تأييدها، مثل تحديث الجيش باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتساءل: "إذا نُشرت هذه السياسات على المنصة، فأين سنرسل تبرعاتنا؟"

*مخاوف بشأن حزب ماسك الجديد

مع ذلك، أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن الحزب. قال روجر ستون، الخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم والموالي لترامب: "أحترم إيلون ماسك وكل ما فعله من أجل حرية التعبير وكشف الاحتيال والفساد في الإنفاق الفيدرالي، لكنني أُفضّل أن أراه يواصل جهوده في الإصلاح الانتخابي ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بدلًا من أن يُشكّل حزب جديد حزبًا يُشتّت أصوات العقلاء ويسمح للديمقراطيين الماركسيين بالسيطرة مجددًا".

كما انتقد ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق لترامب، الحزب في حلقة الجمعة من بودكاسته "غرفة الحرب".

وقال بانون"أنت لست أمريكيًا (ماسك). أنت جنوب أفريقي. إذا أخذنا وقتًا كافيًا وأثبتنا صحة ذلك، يجب ترحيلك لأن ما فعلته جريمة من بين جرائم أخرى".