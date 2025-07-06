أعرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن أسفه الشديد للإصابة التي تعرض لها نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا، مؤكدًا أن "الصدمة كبيرة" داخل معسكر المنتخب.

وكان موسيالا (22 عامًا) قد أصيب بكسر في عظمة الشظية وخلع في الكاحل، خلال خسارة بايرن أمام باريس سان جيرمان (0-2) في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم السبت، وسيخضع لجراحة فور عودة الفريق إلى ألمانيا.

وقال ناجلسمان في بيان رسمي، اليوم الأحد: "إصابة موسيالا صدمة كبيرة لنا جميعًا، خاصة أنه عاد مؤخرًا من إصابة سابقة. نمنحه كامل الدعم في هذه اللحظة الصعبة".

وسيغيب صانع الألعاب الشاب عن المنتخب الألماني حتى نهاية عام 2025، ما يعني غيابه عن جميع مباريات "الماكينات" في تصفيات كأس العالم 2026، التي تنطلق في سبتمبر المقبل.

ويخوض منتخب ألمانيا مواجهتين في كل من سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر، ضمن مجموعة تضم سلوفاكيا، أيرلندا الشمالية، ولوكسمبورج، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى النهائيات المقررة في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة، في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وشارك موسيالا في 40 مباراة دولية مع "المانشافت"، وكان من المنتظر أن يشكل ثنائيًا أساسيًا مع فلوريان فيرتز في خطط ناجلسمان للمونديال، لكن الإصابات حالت دون ظهورهما معًا في أي مباراة دولية خلال عام 2025.

وسبق أن غاب فيرتز عن مواجهة ألمانيا أمام إيطاليا في مارس الماضي بدوري الأمم الأوروبية، بينما غاب موسيالا في يونيو بسبب إصابة في الأوتار، تعافى منها مؤخرًا قبل مشاركته في مونديال الأندية.

ومن المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم المقبلة، الرابعة في مشوار موسيالا الدولي، بعد مشاركته في يورو 2021، مونديال 2022، ويورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا.

واختتم ناجلسمان بيانه قائلًا: "المنتخب الألماني بالكامل يقف خلف جمال، نتمنى له جراحة ناجحة وتعافيًا سريعًا، فهذا هو الأهم حاليًا".