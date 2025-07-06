أحمد أبو سيد خبير الطاقة العالمي لـ«الشروق»: أستطيع تحويل مخلفات القاهرة العضوية لعائد اقتصادي يتجاوز مليار دولار سنويا

-الائتمان الكربونى مستقبل مصر في السنوات القادمة

-مصر تمتلك فرصًا ذهبية غير مستغلة في تجارة الكربون.. وطاقة "جيوحرارية" هائلة

-أخشى على بلدنا من تبعات الاحتباس الحراري والأيام الماضية خير دليل

-قادرون على تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء.. لكن نحتاج للتنفيذ والحوكمة

بينما يشهد العالم سباقًا متسارعًا نحو استغلال الموارد والمخلفات لتحقيق عوائد اقتصادية وحماية للبيئة، تبقى مصر واحدة من أكثر الدول التي لم تستثمر بعد في ثرواتها الخفية. وفي هذا السياق، يكشف الدكتور مهندس أحمد سعيد أبو سيد، خبير الطاقة العالمي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «أدڤانتك إنترناشيونال كوربوريشن» بتكساس، في حوار أجرته مع ه«الشروق»، عن مقترح مشروع ضخم لمعالجة مخلفات الصرف الصحي (الحمأة) بالقاهرة، يمكنه تحقيق عائد سنوي يتجاوز مليار دولار.

لم يتوقف حديث "أبو سيد" عند حدود الأرقام، بل امتد إلى تحديات المناخ، وإمكانيات مصر الحقيقية في ملف تجارة الكربون وإدارة المخلفات الصلبة، وتجارب عالمية يمكن تبنيها، مؤكدًا أن مصر تملك فرصة حقيقية لتصدر المشهد في ملف الاقتصاد الأخضر شريطة أن تتوفر الإرادة، ويُعاد ربط التعليم بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، باعتباره مفتاح النهوض الحقيقي للاقتصاد.

وإلى نص الحوار:





س: في البداية ما تفاصيل المشروع؟

المشروع يتضمن إنشاء شبكة من الآبار في محطات تجميع وفصل منتجات الصرف الصحي في محافظة القاهرة، تعتمد على دراسة للطبقات الأرضية، وستزود كل محطة بآبار وأنظمة «ترومبه» حديثة، بتكلفة 8 ملايين دولار للمحطة الواحدة فقط، مع الاحتياج لمساحات محدودة للمعدات والعمال.

ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف بشكل مستدام مع تحقيق عائد اقتصادي كبير، حيث يمكن أن يوفر عائدًا سنويًا يصل إلى مليار دولار للدولة حال تنفيذه بالكامل على شبكة الصرف بالقاهرة فقط ، ويمكن تطبيقه في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي منح وزارة الإسكان المصرية 2 مليون يورو لدعم مشروعات الصرف الصحي، مضيفًا: «عرضت على الوزارة تنفيذ جزء من المشروع، مع تحقيق عائد سنوي مضمون، وسنتمكن من بناء نموذج محطة تجريبية خلال فترة قصيرة».

وأكد أن المشروع حال تطبيقه بالكامل على شبكة الصرف بالقاهرة يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل سنوي ضخم للدولة، مع تحسين البنية التحتية ومعالجة مشكلات الصرف بصورة مستدامة.

س - أين تعمل الشركة وفي أي المجالات تحديدا؟

بدأنا عملنا منذ 34 عاما، ومقر شركتنا في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ومتخصصة في إدارة المخلفات الصناعية والتخلص منها. ولدينا هناك 3 محطات تعمل حاليًا، ونقوم ببيع الكربون عن طريق دفن أو حقن المواد العضوية تحت الأرض.

س: وما هي تفاصيل المشروع الذي عرضتموه على وزارة الهجرة بخصوص معالجة المخلفات وتحويلها لطاقة؟

هو مشروع نفذناه بالفعل في كاليفورنيا، على مدى 12 عاما، وقمنا هناك بتنفيذ محطة تعالج نحو 4.5 مليون طن من كربون كريتدس المخلفات سنويًا. وذلك عن طريق تحويل الكربوهيدرات والمواد العضوية المتحللة إلى غازات نظيفة، من خلال دفن المواد العضوية بطريقة طبيعية تمنع انبعاث الميثان.

بعد اقتراح الفكرة على وزيرة الهجرة السابقة سهى الجندي، كانت مرحبة جدا بها لكن بعد مغادرتها الوزارة لم يتم استكمال مناقشة المقترح.

محطة طاقة جيوحرارية نفذتها شركة أدفانت

س: ماذا عن التحديات التي واجهتك أثناء تنفيذ مشروعات في مصر؟

للأسف، التحديات كثيرة وجزء منها له علاقة بالتغيرات الدولية بدءا من أزمة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، والدولار، والغاز.. حتى السنة الماضية كنا متفائلين بتحسن الأمور لكن الاضطرابات بالمنطقة غيرت الأمور، كما أن السياسات الاقتصادية تحتاج تحقيق فعلي للنتائج، وليس مجرد تفاوض بدون تنفيذ.

س: وماذا عن فكرة تحويل المخلفات العضوية لغازات مفيدة.. كيف بدأت؟

نحن كبشر منذ قديم الأزل نحرق الكربوهيدرات، سواء في الأكل أو الوقود أو غيرهما.. وعندما تتحلل المخلفات العضوية طبيعيًا، تنتج الميثان، فلماذا لا نستغل هذا بدلا من تركه يلوث الجو؟

نحن نجمع الميثان الناتج ونستخدمه كوقود، أو ندفنه بشكل آمن ونكسب من بيع ائتمان الكربون، واستخدمنا نفس الطريقة في محطات بكاليفورنيا، والنتائج كانت ممتازة جدًا.

س: كيف تحافظون في هذه المحطات على حماية المياه الجوفية؟

يجب أن تكون الطبقة التي يدفن فيها معزولة 100% عن المياه الجوفية المستخدمة للشرب أو الزراعة، ويتم عمل دراسات ونماذج محاكاة تثبت عدم وجود تسريب للمادة المدفونة لأي طبقة أخرى، وإذا حدث ذلك يجب أن يكون هناك طبقة ثانية لحجزها فورًا.

س: هل مصر قادرة على تنفيذ المشروع بنفس التقنيات؟

بكل تأكيد لدى مصر الإمكانيات والبنية التحتية والخبرات، لكن للأسف مازالت متأخرة في التطبيق، فعلى سبيل المثال نقوم باستخراج نفايات من مصانع البترول والغاز والبتروكيماويات بكميات ضخمة جدًا ويتم إلقاؤها في البحر.



س: هل هناك حلول مطبقة بالخارج عن المخلفات الخطرة يمكن نقلها؟

هناك دول مثل النرويج، وفنزويلا، فضلا عن ألاسكا تستخدم نفس التقنيات، لدينا في البحر الأحمر نصف مليون برميل مخلفات مشعة على السطح، من الضروري أن تدفن بنفس التقنية الآمنة، جربنا نقدم المشروع من سنة 1991، وقتها تحدثنا مع شركة بي بي وطلبوا 70 ألف دولار للدراسة لكن للأسف المشروع لم يكتمل. كما أن مصر تمتلك طاقة "جيوحرارية" هائلة غير مستغلة في البحر الأحمر.

س: وماذا عن استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية كسماد؟

هذه المخلفات تضم قيمة غذائية للتربة، لكن المشكلة أنها تفقد كثيرا من عناصرها المفيدة عندما تتعرض للهواء. بالتالي الأفضل دفنها بطرق حديثة تمنع انبعاث الغازات وتجعلنا نحافظ على البيئة وفي نفس الوقت ننتج سمادا عضويا عالي الجودة.

السماد الناتج أحيانًا يصل لـ300-400 دولار للطن، مقابل 50 دولارا حاليا، وهو مكسب كبير جدا.

البعض يقولون إن السِماد الحيوي غالي ويكلف 1000 جنيه، في حين أن السماد الكيماوي أرخص، لكن السماد العضوي فيه قيمة غذائية أعلى للتربة، ويحافظ على البيئة، وتكسب من تصدير منتجك أيضا.

س: هل تبيع الشركة ائتمان كربون حاليًا؟

بعنا حتى الآن كريدتس بقيمة 8 ملايين دولار، وعندنا عقد قائم بـ58 مليون دولار. الناس تشتري الكربون الذي نحبسه في محطاتنا بأمريكا، ونستخدم طبقات ملحية معزولة لتخزين الكربون على أعماق من 2 إلى 3 كيلومترات.

وأؤكد هنا أن مصر تمتلك فرصًا ذهبية في تجارة الكربون لم تستغل بعد.

س: مع التغير المناخي كيف ترى المخاطر على مصر؟

مصر كلها من الإسكندرية لأسوان مسافة ألف كيلومتر، بفرق ارتفاع 10 أمتار فقط، يعني كل سنتيمتر زيادة في البحر المتوسط يزحف على اليابسة كيلومتر تقريبًا، حاليا نحن نتكلم عن توقعات بارتفاع حوالي 25 سنتيمتر خلال 25 سنة بسبب الاحتباس الحراري.

وبدأنا نرى مؤشرات في مارينا، الناس هناك بدأت رفع البيوت عن الأرض بسبب تسرب المياه الجوفية، وفي الإسكندرية حدثت تصدعات في بعض العمارات القديمة بسبب الملوحة وزيادة منسوب المياه.

نعاني من تقدم البحر وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وعندنا "ريزورتات" مشهورة ستتأثر بذلك، وهذه كارثة ليست بيئية فقط بل صحية وسياحية أيضا، في وقت يضع العالم كله قوانين مشددة من أجل المناخ.

س: هل ترى أن مصر يمكنها الاستفادة من تجارة الكربون؟

الرئيس والحكومة فعلاً تحركا والبرلمان وافق على بورصة الكربون، وصدرت بعض القوانين، لكن تبقى المشكلة في التنفيذ والتوعية.

مطلوب خطة قومية حقيقية، لا يمكن أن نطلب من أوروبا وأمريكا تقليل الكربون، ونرمي كربون في الجو.

حاليا حتى شركات الطيران تعمل "كربون نيوترال" للرحلات، وتشتري "كربون كريدتس" لتعويض الانبعاثات التي تخرج من الطيران وتجمع أموالا وتعطيها للشركات التي تقوم بجمع الكربون من الجو.

للمحافظة على موقفنا الدولي يجب الاعتناء بالمناخ، فأوروبا لو لم تجد نظام اقتصاد أخضر لن نستورد من مصر.

س: هل ترى أن مصر لديها فرصة حقيقية لتصدر المشهد في الاقتصاد الأخضر؟

لدينا الموارد والكفاءات، لكن ينقصنا التنفيذ السريع والمتابعة الصارمة. ومصانع الأسمنت، والموانئ، وقطاع البترول، كل هذا يمكنه تحقيق كريدتس كربون، وبدلا من دفع ضرائب على التلوث، نكسب من تقليل الانبعاثات، الموضوع ليس رفاهية.. ده أمن قومي ومكسب اقتصادي كبير جدًا.

س: في الختام.. ما الذي تحتاجه مصر اليوم كي تواكب مسيرة التقدم عالميًا؟

مصر تمتلك مقومات فريدة لا توجد في أماكن كثيرة حول العالم، وموقعنا الجغرافي متميز، ولدينا طاقة شمسية وحرارية متجددة على مدار العام، إلى جانب وفرة في المخلفات العضوية التي يمكن استغلالها لإنتاج الطاقة.

لكن التحدي الأكبر أننا ما زلنا نُخرج آلاف الخريجين من كليات مثل الحقوق والتجارة، بينما نتجاهل مجالات المستقبل مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، ونحن بحاجة لتنمية المهارات الإنسانية والفنية، والانفتاح على تخصصات تدفع الاقتصاد سريعًا للأمام.

لماذا نذهب لشركات خارج المنطقة لنطلب منها تطوير ذكاء اصطناعي باللغة العربية، بينما يمكننا استغلال العقول والموارد الموجودة لدينا؟ لدينا مبرمجون، ولدينا احتياج، وما ينقصنا هو الحوكمة والتخطيط السليم.

كذلك لا يوجد اهتمام كافٍ بالحرفيين أو بالتعليم المهني والتقني، في وقت تحتاج فيه السوق المصرية لكل يد ماهرة، والمطلوب اليوم ليس فقط إصدار قوانين، بل تطبيق الحوكمة بشكل عملي يتكامل مع احتياجات المجتمع.

إذا بدأنا في تنظيم هذه القطاعات وتطوير التعليم وربط التكنولوجيا بالصناعة، يمكن لمصر أن تبدأ في التعافي والنهوض خلال سنوات قليلة.