السلطات الإسرائيلية تباشر هدم 47 منزلا في النقب داخل أراضي الـ48

باشرت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية من الشرطة، اليوم الأربعاء، هدم 47 منزلا تعود لعائلة عربية في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي الـ48.

وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، إن السلطات الاسرائيلية تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبا.

وتابعت أن الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب.