تمكنت عدة سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في محلين تجاريين لبيع لعب الأطفال، في منطقة المنشية، التابعة لنطاق حي الجمرك، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية؛ يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في ممر مشترك ومحل تجاري لبيع لعب الأطفال، أسفل عقار "ظنانة" وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة رفقة الحماية المدنية، وسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم تمددها إلى باقي المحال، وفروشات الباعة في المنطقة المجاورة.

تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق حتى انتهاء عملية التبريد ورفع آثاره.

وتبين من المعاينة نشوب الحريق داخل محلين تجاريين متجاورين، فيما رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس في الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تمت السيطرة على الحريق وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.