 جنوب أفريقيا تطالب مجلس الأمن بتفعيل قرار محكمة العدل بشأن دعواها ضد إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنوب أفريقيا تطالب مجلس الأمن بتفعيل قرار محكمة العدل بشأن دعواها ضد إسرائيل

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 8:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 8:21 م

طالبت جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بتفعيل أحكام محكمة العدل الدولية بدعواها القضائية ضد إسرائيل.

وقالت مندوبة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في فلسطين، إن محكمة العدل الدولية أقرت حق الفلسطينيين في الحصول على الحماية الدولية.

ودعت المندوبة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وتعزيز القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

وتتماشى هذه الدعوة للعمل مع المخاوف العالمية المتزايدة بشأن تدهور الوضع في غزة.

وقد أدت الحرب، بما في ذلك الغارة الجوية المدمرة في رفح، إلى تكثيف الدعوات للتدخل الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأثار هجوم رفح، الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 45 شخصاً نازحاً، إدانة واسعة النطاق وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية السكان الضعفاء.


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