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قاد المغربي أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فيورنتينا، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إيجا صوفيا ستيديوم في إثينا باليونان.

استمر التعادل السلبي طوال شوطي المباراة وحتى الدقيقة 116 من الوقت الإضافي، حتى ارتدى أيوب الكعبي ثوب الإنقاذ ليسجل هدف الفوز باللقب لصالح فريقه اليوناني من رأسية متقنة للغاية، ليتوج أولمبياكوس ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

جدير بالذكر أن أيوب الكعبي هو هداف بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 11 هدفا في النسخة الحالية.