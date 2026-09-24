دميترييف: قطاع الطاقة الأوروبي سيتضرر إذا أوقفت أمريكا تصدير الديزل

حذر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، من أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتضرر بصورة أكبر إذا أوقفت الولايات المتحدة تصدير وقود الديزل.

وكتب دميترييف عبر صفحته على منصة "إكس": "سيشعر بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي بأخطائهم في مجال الطاقة بصورة أشد إذا أوقفت الولايات المتحدة تصدير الديزل"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خطة لفرض حظر على تصدير وقود الديزل لمدة 90 يوما، بهدف خفض أسعار الطاقة التي بلغت مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.