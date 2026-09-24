إدارة ترامب تخصص 7 مليارات دولار لتمويل مشاريع الطاقة والتعدين والبنية التحتية في الأرجنتين

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنها ستخصص 7 مليارات دولار لتقديم قروض لدعم مشاريع الطاقة والتعدين والبنية التحتية في الأرجنتين، في أحدث تحرك لها لتأمين مصادر الطاقة والمعادن الحيوية بالقرب من الولايات المتحدة، ودعم رئيس الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، خافيير ميلي، ذي التوجهات التحررية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، وهو وكالة اتحادية، سيتيح ما يصل إلى 7 مليارات دولار حتى عام 2027 لتمويل مشاريع في الأرجنتين، ما سيساعد الشركات في البلاد على الحصول على قروض لشراء معدات أمريكية والاستعانة بشركات أمريكية لتوسعة شبكات السكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ وشبكات الكهرباء في البلاد.

وتدعم الصفقة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليل الاعتماد على صناعة معالجة المعادن في الصين، كما تعزز دعم حليفه الرئيس خافيير ميلي، الذي يعول على صادرات النفط والغاز والمعادن لتحويل اقتصاد الأرجنتين والتخفيف من النقص المزمن في الدولار الذي أدى إلى أزمات اقتصادية متكررة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تسعى الولايات المتحدة والأرجنتين، من خلال العمل معا، إلى مواصلة البناء على علاقتهما القوية عبر زيادة الاستثمارات الأمريكية، والتعاون الوثيق في مجال الأمن، والقيم المشتركة".