الرئيس الفلسطيني يحث ماكرون على الاعتراف بدولة فلسطين

حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الدعم الأوروبي لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عباس حث ماكرون خلال اتصال هاتفي على "ترجمة الصداقة القوية التي تجمع فلسطين وفرنسا، بالاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الدعم الأوروبي لدعم المسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا عباس أيضا إلى وقف "العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة لمنع وقوع مجاعة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية".

وشدد على التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاعترافات المتتالية بفلسطين من قبل الدول الأوروبية "تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال".

وأعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا الأربعاء الماضي، قرارها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو أيار الجاري، في خطوة لاقت ترحيبا من السلطة الفلسطينية، وتنديدا من إسرائيل التي قررت استدعاء سفرائها لدى الدول الأوروبية الثلاث.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، أيده حينها 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا، والمملكة المتحدة عن التصويت.