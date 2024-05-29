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فيديو.. رئيس شعبة المخابز: لا تغيير في أسعار الخبز السياحي

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 11:17 م

قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنّه لا تغيير في أسعار الخبز السياحي، وذلك في أعقاب زيادة سعر الخبز المدعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ عدد المخابز البلدية يصل إلى 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذه المخابز تعمل من خلال البطاقات التموينية، ولا تبيع الخبز الحر، ولا يمكن تغيير الأسعار من تلقاء أنفسهم.

وأكّد تحرير مخالفات تموينية حال وجود أية مخالفة في الأوزان، موضحا أن العقوبة جراء ذلك تصل إلى السجن.

 

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وصرح مدبولي في مؤتمر صحفي، بأن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال هذه الفترة تضاعف عدة مرات.


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