السويد تتعهد بأكبر حزمة مساعدات عسكرية تقدمها لأوكرانيا

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تعهدت السويد، اليوم الأربعاء، بحزمة مساعدات عسكرية هي الأكبر التي تقدمها البلاد لأوكرانيا حتى الآن، بقيمة 3ر13 مليار كرونه سويدي (نحو 26ر1 مليار يورو).

وأعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء، أن الهدف من هذه الحزمة هو تعزيز كامل النظام الدفاعي الجوي لأوكرانيا.

وتشمل الحزمة طائرات وناقلات جند مدرعة. وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون في مؤتمر صحفي: "أوكرانيا في أمس الحاجة لتعزيز دفاعها الجوي".

وهذه هي الحزمة الـ16 التي تقدمها السويد لكييف، وهي تقريبا ضعف سابقتها.

وستوفر السويد، ضمن الحزمة، طائرتين طراز "أيه إس سي 890"، للاستطلاع والقيادة والتحكم .

وتقول السويد إنها قدمت حتى الآن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 5ر43 مليار كرونة منذ بدء الغزو الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية في فبراير 2022.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيي الشكر للسويد عبر منصة أكس، وأوضح أن هذا الدعم مهم لنظام الدفاع لدى بلاده.

وغرد زيلينسكي: "من المهم أيضا أن المساعدة السويدية لا تنقذ الأرواح الأوكرانية فحسب، ولكن تساعد أيضا في ضمان أمن وسلام على المدى الطويل في أوروبا".

وأكدت الإدارة الأمريكية موقفها في النقاش الدائر حول استخدام أوكرانيا أسلحةلغربية ضد أهداف في الداخل الروسي.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين اليوم الأربعاء "لم تتغير سياستنا. لا نشجع، ولا نوفر، الإمكانات لشن هجمات باستخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية".

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أنه يريد السماح لأوكرانيا بشن هجمات، بأسلحة غربية، على المواقع العسكرية داخل الأراضي الروسية.

كما أعلنت ليتوانيا أنها ستخصص 5ر13 مليون يورو (6ر14 مليون دولار) لشراء أنظمة رادار ضمن مبادرة تقودها ألمانيا لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.

وقال وزير الدفاع الليتواني لوريناس كاسسيوناس إن بلاده سوف ترسل أربعة أنظمة رادار إلى أوكرانيا هذا العام، ثم أنظمة أخرى.

وأطلقت ألمانيامؤخرا مبادرة من أجل تسليم سريع لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

ورغم ذلك، محاولات شراء بطاريات باتريوت المضادة للطائرات من دول شريكة في أوروبا أو من خارج القارة، لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن.