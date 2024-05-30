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تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

محمد ثابت
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 12:09 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 12:09 ص

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأربعاء، موعد انطلاق مباراة مصر أمام غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو في 10 يونيو المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه بوركينا فاسو في استاد القاهرة في 6 يونيو المقبل في الجولة الثالثة في العاشرة مساء.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

بينما يتواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بأربع نقاط.


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