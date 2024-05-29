الحكومة: رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشا يوفر على الدولة 20 مليار جنيه سنويا

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قيمة الـ15 قرشا التي زادت على سعر رغيف الخبز المدعم ليصبح بـ20 قرشًا جرى تحديدها بعد إجراء تحديد دقيق لحجم ما تتحمله الدولة من أعباء لتقديم الدعم ومدى قدرة الموازنة العامة للدولة على تغطية هذه الأعباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه بعد إجراء دراسة وتحليل عميق، جرى الاستقرار على ضرورة استمرار دعم الخبز لكن مع تحريك للسعر.

وأشار إلى أن هذا التحريك الذي وصفه بالبسيط، يُمكِّن الدولة من الاستمرار في استدامة الخدمة وتوفير ولو جزء بسيط من الموارد بما يساهم في تغطية جزء من هذه التكلفة.

وذكر أن قرار زيادة السعر إلى 20 قرشا يوفّر على الدولة 20 مليار جنيه سنويا، في حين أن الدولة ستستمر في تحمُّل 105 مليارات جنيه سنويا.

وهذه الإحصاءات التي أوردتها متحدث مجلس الوزراء، تأتي استنادا إلى أن الدولة تنتج 100 مليار رغيف سنويا.

ولفت إلى أن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز لا تزال 125 قرشًا، ما يعني أن الدولة لا تزال تدعم الرغيف بـ105 قروش.

وأكّد أن الحكومة لديها القدرة على متابعة ما يتم تحمُّله نظير تقديم الدعم في مختلف القطاعات، ذاكرا أن العمل على ترشيد الدعم سيشمل كل القطاعات استنادا إلى البيانات المتاحة التي تعتمد على منظومة رقمية محكمة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وصرح مدبولي في مؤتمر صحفي، بأن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال هذه الفترة تضاعف عدة مرات.