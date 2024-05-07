هآرتس: يجب على الإسرائيليين إغراق الشوارع لمنع عملية رفح

نبدأ جولة الصحف لهذا اليوم من صحيفة هآرتس الإسرائيلية ومقال رأي كتبه رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت بعنوان "يجب على الإسرائيليين إغراق الشوارع لإبعاد الجيش الإسرائيلي عن رفح".

يستهل أولمرت مقالته بالقول إنه بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب الهجينة – في الجو، وعلى الأرض، وتحت الأرض – من الممكن أن نستنتج أن الجزء الأكبر من قوة حماس العسكرية قد فُكك. وأن معظم صواريخها ومواقع إطلاقها قد دُمرت، إذ لم تطلق أي صواريخ تقريبا من قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، بحسب قوله.

ويضيف أن هذا ليس نتيجة لقرار تكتيكي اتخذته حماس بهدف خداع قوات الأمن الإسرائيلية ونزع سلاحها، ثم مفاجأتنا مرة أخرى بهجوم غير متوقع يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بالجبهة الداخلية والوحدة القتالية. بل إنه من المحتمل جدا أن حماس لم يبق لديها سوى القليل من الصواريخ أو مواقع الإطلاق، وأنها غير قادرة على تشغيل المواقع القليلة التي لديها، حيث يسيطر الجيش على معظم المناطق التي يمكن إطلاق الصواريخ منها على إسرائيل.

ويقول الكاتب إنه سيكون من الممكن ضرب السنوار والضيف في عمليات مستهدفة مستقبلية، حتى لو استغرق الأمر وقتا، وأن هذا قد لا يتناسب بالضرورة مع الجدول الزمني الشخصي لرئيس الوزراء. إذ إنه يرى أن مقتل قادة حماس يشكل فرصة لإقامة احتفال بالنصر يهدف إلى إخفاء حجم الفشل الذي يتحمل مسؤوليته ـ ويقصد بذلك كارثة السابع من أكتوبر.

ويشير أولمرت إلى أن نتنياهو يعيش في فقاعة معزولة عن الواقع مخاطبا نفسه والآخرين في الداخل أنه يقاتل من أجل وجود إسرائيل، وأن هناك خطرا مباشرا يهددها، وأن مهمته التاريخية هي مواجهة العالم أجمع والدفاع عن إسرائيل ضد أولئك الذين يريدون تدميرها.

ويضيف أن سلوك نتنياهو هذا لن تكون له أي نتيجة أخرى سوى أن العديد من خصومه يسعون عمداً وعن علم إلى تدمير إسرائيل. وفي هذا الصدد، يبدو من وجهة نظر نتنياهو أن أكبر أعداء البلاد هم الجنود الإسرائيليون وأعضاء المعارضة المنتخبة في الكنيست. ومن بين هؤلاء بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذان يستغل نتنياهو أخلاقهما وإخلاصهما لإسرائيل، في حين أنه في أعماقه يحتقرهما بلا شك ويعتبرهما أعداء ومنافسين في نفس الوقت.

ويرى الكاتب أن الاستيلاء على رفح ليس له أي أهمية استراتيجية فيما يتعلق بالمصالح الحيوية لإسرائيل. وربما كان تدمير أربع كتائب إضافية تابعة لحماس هو التحرك الصحيح لو فصل عن السياق الأوسع للأحداث. لكن مثل هذه المناورة ستستغرق أشهرا وستؤدي إلى سقوط العديد من القتلى بين جنودنا، وقتل الآلاف من الفلسطينيين غير المتورطين وتسحق ما تبقى من سمعة إسرائيل الدولية على حد تعبيره.

واعتبر الكاتب أن دخول رفح من شأنه أن يكثف المظاهرات في كل حرم جامعي في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم ويؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين والجنود المقاتلين. والأهم من ذلك كله، أنه سيعرض الرهائن لخطر داهم. مضيفا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشكل تهورا إجراميا من قبل مجموعة من الأشخاص، بقيادة نتنياهو، المستعدين لتحطيم أسس وجودنا لمجرد الاستمرار في التمسك بالسلطة.

ويختم بالقول إن الإجماع بين الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين هو أن الدافع الوحيد لتوسيع الحملة العسكرية وغزو رفح ليس ما هو مناسب لإسرائيل، بل جزء من قرار مخطط له للتضحية بحياة الرهائن من أجل الحفاظ على الحياة السياسية لنتنياهو، الذي يواصل دفع إسرائيل إلى الهاوية، ومضيفاً "لقد حان الوقت لإغراق الشوارع بملايين المعارضين الحازمين لمحاصرة مجموعة الخارجين عن القانون التي تقود إسرائيل إلى الانهيار وإيقافهم، قبل فوات الأوان".



"إنهم غير قادرين على إسكاتنا"

وإلى صحيفة الغارديان ومقال كتبه جنيفا عبد بعنوان "جراح حرب غزة يشعر بالتجريم بعد منعه من الدخول إلى فرنسا".

يقول الكاتب إنه كان من المقرر أن يتحدث الجراح البروفيسور، غسان أبو ستة، خبير جراحة التجميل والترميم، عن الحرب أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي يوم السبت. ومع ذلك، بعد وصوله إلى مطار شارل ديغول شمال باريس في رحلة صباحية من لندن، أبلغته السلطات الفرنسية أن ألمانيا فرضت حظرا على دخوله إلى أوروبا على مستوى منطقة الشنغن.

ونقل الكاتب عن الطبيب قوله: "لقد وُضعت في زنزانة احتجاز وسرت أمام الناس في مطار شارل ديغول مع حراس مسلحين ثم سُلمت إلى العاملين في الطائرة، ولم يُسمح لي أو أتمكن من الإدلاء بشهادتي أو التحدث للسلطات هناك".

ويضيف الكاتب أنه بدلا من المشاركة في مؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي للحديث عن غزة، بناء على دعوة من نواب حزب الخضر، جُرد أبو ستة من ممتلكاته ونُقل إلى زنزانة احتجاز. وقبل ترحيله إلى المملكة المتحدة، تمكن من حضور المؤتمر عبر الفيديو على هاتف محاميه من مركز الاحتجاز.

وينقل الكاتب عن محامي أبو ستة ومدير مركز العدالة الدولي لحقوق الإنسان أنه "من الواضح أن هناك محاولة منظمة لتشويه سمعة الشهود الطبيين، وخاصة البروفيسور غسان، من تقديم تفاصيل حول عواقب العمل العسكري الإسرائيلي في غزة"، مضيفا: "يبدو أن الحظر هو محاولة ساخرة لإسكات شهود العيان الذين يدلون بشهاداتهم أمام البرلمانيين ووكالات إنفاذ القانون".

ويرى الكاتب أن هذا الحادث يمكن ربطه بحث دبلوماسيين من دول مجموعة السبع، للمسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على عدم الإعلان عن أي اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل أو مسؤولي حماس.



عودة شبح الحرب

ونختم جولتنا في صحيفة الشرق الأوسط ومقال تحريري لمحرر الصحيفة غسان شربل بعنوان "شبح العودة للحرب".

يقول شربل إن بنيامين نتنياهو سيقف عارياً إن صمتت المدافع أمام السهام المنطلقةِ من كل الشبابيك، لا سيما ما سيتبعها من اتهامات ولجان تحقيق وربما محاكمات وقد يشعر بالقلق في بعض مطارات العالم.

يقول الكاتب إنه سأل رجلا قريبا من مفاوضات الهدنة. وقال إنَّ الأيامَ العشرة الأخيرة كانت صعبة وكثيفة ومعقدة. إذ إن مهمةَ الوسطاء كانت أكثر من شاقة، بينما مارست الإدارة الأمريكية خلال هذه الفترة ضغوطا جدية ومتواصلة على نتنياهو بعدما شعرت بأنَّه حاول توسيعَ الحرب وإطالتها. ولاحظ أنَّ واشنطن لا تترك مكاناً لحماس في حسابات المرحلة المقبلة لكنَّها غير قادرة على احتمال مذبحة مروّعة في رفح.

ويرى الكاتب أنه إذا صمتتِ المدافعُ نهائياً سيحاول نتنياهو العثورَ على تبريرات. وسيقول إنَّه لم يطلق الرصاصة الأولى في هذه الحرب وإنَّ السنوار هو من أطلقها. وفي المقابل، يستطيع السنوار القول إنَّ حماس خاضت أطولَ حربٍ عربية - إسرائيلية وقدَّمت تضحيات بلا حدود. وإنَّ «طوفان الأقصى» أعاد تذكير العالم بالظلم المتمادي اللاحق بالفلسطينيين.

ويقول الكاتب إن غياب الضربة القاضية يجعل نهايةَ الحرب صعبةً على من خاضها. إذ أمضى نتنياهو أعواماً طويلة يتفنن في اغتيال كل ما يمكن أن يؤديَ إلى قيام الدولة الفلسطينية وها هو يرى مطلبَ الدولة حاضراً في كل مكان. أمضى السنوار أعواماً طويلة يحلم بشطب إسرائيلَ واستعادة كلّ شبرٍ، وها هو يسمع العالم يرهن التوجّهَ نحو دولة فلسطينية بترسيخ وجود إسرائيل.

ويختتم الكاتب: "ما أصعب عبارة «العودة من الحرب بلا انتصار» بعد كل الخسائر الهائلة في الحرب، كانت غزة مسرحاً لعملية إبادةٍ هائلة استهدفت البشرَ والحجر. لكن موازين القوى لا تتأثر كثيراً بأنهار الدم".