مفيد شهاب: ما قامت به إسرائيل يخالف اتفاقية السلام وتهديد غير مباشر باستخدام القوة

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون وعضو هيئة الدفاع في قضية طابا، إن القانون الدولي يحذر استخدام أي دولة للقوة ‏أو التهديد باستخدامها، مضيفا أن: «ما قامت به إسرائيل ليس عدوانا على أرض مصرية؛ لكنه به تهديد لأمن المنطقة، فمصر دولة جارة لفلسطين ومرتبطة بها وتم مراعاة ذلك منذ اتفاقية السلام بجعل معبر كرم أبو سالم تحت الإدارة المباشرة من جانب مصر وإسرائيل؛ لمنع تهريب المخدرات والسلاح».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر ‏شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «ما يحدث على أرض ‏فلسطين يؤثر على مصر، وعندما يؤثر على مصر يؤثر على المنطقة، مطلوب من ‏إسرائيل ألا تعتدي على الأراضي المحتلة؛ بل تديرها، وتحرص على السلام مع المنطقة وفي المقدمة ‏منه مصر طبقا لما جاء باتفاقية السلام سنة 1979».‏

وأكد أن مصر لها الحق في إدانة واستنكار ما يحدث في فرح الفلسطينية، قائلا: «ما قامت به إسرائيل وإن لم يعتبر من الناحية القانونية البحتة المباشرة هو عدوان مباشر، إنما هو فيه تهديد غير مباشر باستخدام القوة، وبالتالي من حقنا كمصر أن ندينه ونقول إنه ‏يخالف اتفاقية السلام، وما تقرر بها بالنسبة ‏للتنسيق في معبر كرم أبو سالم». ‏

وواصل: «إسرائيل قامت باستخدام القوة وهددت باستخدام القوة وهددت المنطقة وهددت مصر ‏بطريق غير مباشر، وثانيا خالفت ما جاء من بنود تعاون بيننا بالنسبة لمعبر كرم أبو سالم ‏بالاعتداء عليه وأغلقته هو ومعبر معبر رفح الفلسطيني».

وأشار إلى أن «هذه التصرفات تمثل عدوانا مدانا من كل المجتمع الدولي ومن ميثاق الأمم المتحدة، ومدان وفق اتفاقية السلام ‏الموقعة بين البلدين».