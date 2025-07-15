إلغاء الحماية المؤقتة لبعض الأفغان في الولايات المتحدة

أصبح أقل من 12 ألف أفغاني يعيشون في الولايات المتحدة مشمولين بالحماية من الترحيل وحاصلين على تصاريح عمل بموجب برنامج حكومي أمريكي يُعرف باسم "وضع الحماية المؤقتة".

لكن اعتبارا من يوم الإثنين، انتهى العمل بهذا الوضع.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت في شهر مايو أنها ستنهي حالة الحماية خلال 60 يوما، مشيرة إلى أن الأوضاع في أفغانستان قد تحسنت.

ويُعد عدد الأفغان المشمولين بالحماية بموجب هذا البرنامج محدودا نسبيا مقارنة بإجمالي عدد الأفغان، حوالي 180 ألفا، الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ أن استعادت طالبان السيطرة على البلاد في عام 2021.

إلا أن الإيحاء بأن العودة إلى أفغانستان باتت آمنة أثار غضب العديد من النشطاء والمتطوعين.