أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله على الرغم من الأوضاع التي تمر بها بلاده، من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الاثنين: «هناك ضوء في آخر النفق».

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 336 ألف حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 9600 حالة وفاة.

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL!