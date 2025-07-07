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أعلن نادي فاركو مساء اليوم الإثنين، رحيل ياسين مرعي، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مصدر بالأهلي أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة إن النادي أتم اتفاقه مع فاركو للحصول على خدمات ياسين مرعي هذا الصيف، واللاعب وقع لمدة 5 مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكرًا ياسين مرعي بالتوفيق في المرحله القادمة".

ويلعب ياسين مرعي مع فاركو منذ عام 2022، بعد رحيله عن فريق الناشئين بنادي الزمالك.

وخاض ياسين مرعي إجمالي 60 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.