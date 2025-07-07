إندونيسيا تقدم لفلسطين مساعدات قدرها 10 آلاف طن من الأرز

قرر الرئيس الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، الاثنين، إرسال 10 آلاف طن من الأرز إلى فلسطين، دون الإشارة إلى المنطقة التي سيتم فيها التسليم.

وأعلن عن هذه الخطوة وزير الزراعة الإندونيسي أندي عمران سليمان بمؤتمر صحفي في جاكرتا مع نظيره الفلسطيني رزق سليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية عن وزير الزراعة قوله: "الرئيس أعطانا تعليمات بتقديم 10 آلاف طن من الأرز كمساعدة لفلسطين".

وأوضح سليمان أن الأرز المقرر التبرع به جاهز، وأنهم بانتظار موافقة من السفارة الفلسطينية للبدء بتوزيعه، وذكر أن حكومتي إندونيسيا وفلسطين اتفقتا على التعاون بمجال الزراعة.

وذكر سليمان أن مساحة تراوح بين 10 آلاف و20 ألف هكتار في جزيرتي سومطرة وبورنيو الإندونيسيتين خُصّصت لمبادرة زراعية مشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن المحاصيل التي سيتم إنتاجها ستنقل كمساعدات غذائية للفلسطينيين.

وفي وقت سابق الاثنين أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن جميع أنظمة الغذاء في قطاع غزة "على وشك الانهيار" ومعظم الأسر الفلسطينية بالكاد تتناول وجبة واحدة يوميا جراء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ عدة أشهر.

ومنذ 2 مارس تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات والمساعدات الإغاثية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 193 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.