الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إسرائيل بمحاولة اغتياله، معلقًا على فتوى «الحرابة» الصادرة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال خلال لقاء مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، إن الفتوى الصادرة لا علاقة لها بالحكومة الإيرانية أو المرشد، كما أنها ليست ضد الرئيس الأمريكي.

وأوضح أن شعار «الموت لأمريكا»، الذي يرفع في إيران، لا يعني الموت للشعب الأمريكي ولا حتى لمسئوليه، وإنما الموت للجريمة والقتل، بحسب وصفه.

وتحدث بزشكيان، خلال اللقاء عن تعرض بلاده لهجوم إسرائيلي، رغم تعهدات المسئولين الأمريكيين بعدم السماح لتل أبيب بشن هجوم على طهران خلال فترة المفاوضات.

وعن توقعات إيران بالحصول على مساعدات عسكرية واقتصادية من الصين وروسيا في حال نشوب حرب أوسع، علق الرئيس الإيراني: «نحن نعتمد على الله دائما».

پزشکیان گفت که اسرائیل قصد کشتن او را نیز داشته است — ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) July 7, 2025

ويسود شعور في الفضاء العام بعودة القتال بين إيران وإسرائيل، وسط محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– تسويق نتيجة الحرب على أنها انتصار، وأنه نجح في تحقيق أهدافها المعلنة.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، فإن إنهاء الحرب جاء من دون بنود واضحة أو اتفاق مكتوب.

وتشير ترجيحات لمحللين سياسيين أن إسرائيل والولايات المتحدة تعتبران وقف إطلاق النار وسيلةً لإعادة تنظيم قدراتهما العسكرية وتحسينها.