ارتفاع كبير لتكلفة التأمين على ديون الحكومة الروسية

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الروسية بشدة مما يمثل إشارة إلى أن فرص التخلف عن سداد هذه الديون خلال عام قد بلغت 99% في أعقاب قيام وزارة المالية الروسية بسداد بعض هذه الديون الدولارية بالروبل الروسي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأـنباء إلى أن أسعار التأمين على السندات وفق خدمة آي.سي.إي داتا سيرفسز لتسوية عمليات مبادلة الديون المتعثرة أظهرت أنه تمت مبادلة التأمين على سندات حكومية روسية مدتها عام وقيمتها 10 ملايين دولار بنحو 3ر7 مليون دولار مقدما و100 ألف دولار سنويا، في حين كانت مبادلة التأمين في الأسبوع الماضي لهذه القيمة حوالي 5 ملايين دولار مقدما.

كانت وزارة المالية الروسية قد ذكرت اليوم انها سلمت مؤسسة وديعة التسوية الوطنية المعنية بإدارة الديون السويسرية أقساط السندات المستحقة بالروبل بعد أن رفضت البنوك سدادها بالدولار. وشملت عملية السداد كمية من السندات التي حل أجل استحقاقها والعائد على كمية من السندات تستحق السداد النهائي في نيسان/أبريل 2042.

وبحسب وثائق هذه السندات، فإن شروطها الأصلية لا تتضمن خيار السداد بالروبل الروسي، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن قدرة روسيا على سداد ديونها الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تخضع لها بسبب غزوها أوكرانيا.

وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق من اليوم أن بنوكا أجنبية رفضت تحويل مدفوعات لسداد خدمة دين عن سندات دولية بقيمة 2ر469 مليون دولار، وبالتالي قامت الوزارة بتحويل المدفوعات بالروبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة القول إنها أرسلت مدفوعات بالدولار لسندات تستحق هذا الشهر وفي نيسان/أبريل 2042 ، لكن تم رفضها، فاضطرت روسيا لاستخدام المؤسسات المالية المحلية.

وأضافت الوزارة أنها حولت الدفعة الكاملة بالروبل إلى مؤسسة "وديعة التسوية الوطنية".

وأوضحت الوزارة أنها تعتبر بذلك أنها أوفت بما عليها من التزامات بشكل كامل.