الحرس الثوري: إيران تستكمل التحضير لفرض نظام جديد للملاحة في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني استكمال التحضيرات لفرض "نظام جديد" للملاحة عبر مضيق هرمز، الذي بات شبه مغلق منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في منشور على منصة "إكس"، إنها تستكمل "التحضيرات العملياتية" لتنفيذ الخطة التي أعلنتها السلطات الإيرانية لتنظيم الملاحة في الخليج، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحذرت من أن الأوضاع في المضيق "لن تعود إلى ما كانت عليه"، خصوصا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء هذا الإعلان بعد تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم تعمد طهران إلى إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي.

ومنذ اندلاع الحرب، سمحت إيران بحركة ملاحة محدودة فقط عبر مضيق هرمز، ما تسبّب في تعطيل جزء كبير من حركة شحنات النفط والغاز العالمية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن إيران وسلطنة عُمان بحثتا سبل ضمان "انسيابية العبور" في المضيق، فيما طرح نواب إيرانيون خلال الأسابيع الأخيرة فكرة فرض رسوم على السفن المارة عبره.