تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم بقيمة 35 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعاً فى مصر- إلى 7115 جنيها، مقابل 7150 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6098 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 8131 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 280 جنيها ليصل إلى 56920 جنيه؛ بدون احتساب المصنيعة وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد الحرب على إيران وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4631.69 دولار للأوقية، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.5% إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "، إن أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية جاءت قوية، مما زاد من قلق البنوك المركزية التي تميل للتشديد، في حين لا يزال استمرار المخاوف من التضخم المدفوع بصعود النفط تنال من بريق الذهب كملاذ آمن معتاد".

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 178 ألف وظيفة في مارس، وهو أكبر معدل زيادة منذ ديسمبر كانون الأول 2024، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.3%.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار، مما ضغط على الذهب المسعر بالدولار. وارتفع خام برنت مع استمرار تأثر إمدادات الطاقة العالمية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويستبعد المتعاملون بشكل شبه تام أي احتمال لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأمريكي هذا العام. وقبل بدء الحرب، كانت هناك توقعات بخفضين هذا العام.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار.